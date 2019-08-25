سكارليت جوهانسن الممثلة الأعلى أجرا في العالم

بقيت سكارليت جوهانسون الأعلى أجرا للسنة الثانية على التوالي (أ ف ب)

بقيت الممثلة سكارليت جوهانسن الممثلة الأعلى أجرا في العالم للسنة الثانية على التوالي وفقا لتصنيف مجلة «فوربز» السنوي الذي نشر الجمعة.

حصلت جوهانسن (34 عاما) على 15.5 مليون دولار أكثر مما حققته في العام 2018، ويرجع ذلك في شكل أساسي إلى النجاح العالمي الذي حققه فيلم «أفنجرز: أندغايم» الذي تقاضت مقابل مشاركتها فيه 35 مليون دولار، وفق «فرانس برس».

وستؤدي جوهانسن دور «بلاك ويدوو» (الأرملة السوداء) مرة أخرى في فيلم جديد مستوحى من عالم مارفل أيضا في العام المقبل.

لكن رغم أن جوهانسن وزميلاتها في القائمة كسبن أكثر من 20 مليون دولار، فإن عدم المساواة في الأجور لا يزال موجودا في هوليوود.

وحصلت هذه الممثلة على 56 مليون دولار خلال العام الماضي، لكن هذا المبلغ جعلها في المرتبة الثامنة فقط ضمن قائمة مشتركة من الممثلين والممثلات الأعلى أجرا في العالم.

فعلى سبيل المقارنة، كسب روبرت داوني جونيور الذي أدى دور «أيرون مان» (الرجل الحديد) إلى جانب جوهانسن في «أندغايم»، حوالى 55 مليون دولار.

ووفقا لتصنيف «فوربز» لقائمة أعلى الممثلين أجرًا في العالم التي نشرت الأربعاء، أتى داوني جونيور في المرتبة الثالثة بمجموع 66 مليون دولار، خلف كريس هيمسوورث (76.4 مليون دولار) ودواين جونسون (89.4 مليون دولار).

وبالنسبة إلى الممثلات، احتلت المركز الثاني صوفيا فيرغارا بعدما حصلت نجمة مسلسل «مودرن فاميلي» على 44.1 مليون دولار بين العامين 2018 و2019.

وتلتها في القائمة ريس ويذرسبون (35 مليون دولار) ونيكول كيدمان (34 مليون دولار) وتراجعت جنيفر أنيستون التي كانت ثالثة في العام 2018 إلى المركز الخامس بمبلغ 28 مليون دولار فقط لهذا العام.

واحتلت المرتبة السادسة كالي كيوكو (25 مليون دولار) وتلتها إليزابيث موس (24 مليون دولار)، وذهب المركز الثامن إلى مارغو روبي (23.5 مليون دولار) ثم تشارليز ثيرون (23 مليون دولار)، وتذيّلت القائمة إلين بومبيو (22 مليون دولار).