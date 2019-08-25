حفل لتأبين الجحاوي في مدينة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 11:44 صباحا
حفل لتأبين الجحاوي في مدينة بنغازي (فيسبوك)

نظمت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، الجمعة حفل تأبين مؤسِّس معهد علي الشعالية للموسيقى والمسرح عبدالغني أحمد الجحاوي، بمدينة بنغازي.

وحضر التأبين وكيل الهيئة للشؤون الثقافية محمود امجبَّر، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة، بالإضافة مجموعة من الفنانين والإعلاميين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وألقيت خلال التأبين العديد من الكلمات التي أثنت على مسيرة الفقيد ونجاحه، ورحل الجحاوي في 20 أغسطس الجاري عن عمر ناهز 77 عامًا.

أسس الجحاوي معهد علي الشعالية خلال السبعينات تحت اسم «معهد الفارابي» إلى أن توفي الفنان «علي الشعالية»، فقام بتغيير الاسم، ثم قام الجحاوي بضم المعهد إلى «أمانة الإعلام» لعدم قدرته على الإنفاق عليه.

حفل لتأبين الجحاوي في مدينة بنغازي (فيسبوك)
حفل لتأبين الجحاوي في مدينة بنغازي (فيسبوك)
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