«بعلم الوصول» يستعد لعرضه العالمي الأول في «تورونتو السينمائي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 25 أغسطس 2019, 10:56 صباحا
البوستر الرسمي لفيلم «بعلم الوصول» (خاص لـ بوابة الوسط)

يُقام العرض العالمي الأول لفيلم «بعلم الوصول» للمخرج المصري هشام صقر في مهرجان «تورونتو السينمائي الدولي» (5 - 15 سبتمبر) ضمن مشاركته في قسم اكتشاف (Discovery) الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين ومستقبل السينما العالمية، ومن المقرر عرضه يوم الجمعة 6 سبتمبر، على أن يُعاد عرضه يوم السبت 7 سبتمبر والأحد 15 سبتمبر.

الفيلم تم الكشف عن البوستر الرسمي له أخيرًا، ويحكي قصة هالة، التي تعاني من الخوف من الهجر منذ أن توفي والدها وهي في الـ18 من العمر، وهذا ما يجعلها تلجأ إلى الانتحار أكثر من مرة.

«بعلم الوصول» من تأليف وإخراج هشام صقر، ويشارك في بطولته بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبد القادر، ويشارك في إنتاجه شركتا «فيلم كلينك» لـمحمد حفظي و«White Feather» لـهشام صقر.

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