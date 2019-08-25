أعمال جديدة لـ«مارفل» بقائمة منافس «نتفليكس»

مشاركون في حدث "دي 23" يشاهدون إعلانا ترويجيا لخدمة ديزني (أ ف ب)

كشفت مجموعة «ديزني»، الجمعة، ترسانة كبيرة من الأعمال الضخمة تشمل ثلاثة مسلسلات حصرية من «حرب النجوم» وأعمالًا لأبطال خارقين جدد من عالم «مارفل»، ستعرضها على منصتها للفيديو «ديزني» التي ستنافس «نتفليكس» اعتبارًا من نوفمبر.

ومن بين المفاجآت التي حضرتها المجموعة الرائدة عالميًا في مجال الترفيه لمحبيها وللصحافيين الذين شاركوا في حدثها «دي 23» الذي تنظمه كل سنتين، كانت أعمال «حرب النجوم» الجديدة الأكثر إثارة لاهتمام الحاضرين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

فقد قوبل الإعلان الترويجي الرسمي لمسلسل «ذي ماندالوريان» الجديد الذي تدور أحداثه في عالم قاتم مليء بالقتلة المأجورين، بتصفيق حار من الجمهور، ووعدت رئيسة «لوكاسفيلم» كاتلين كينيدي محبي هذه السلسلة بأن المسلسل التلفزيوني سيكون مطابقًا من ناحية الجودة لأفلام حرب النجوم الصادرة في العقود الأربعة الماضية.

وقالت كينيدي أمام 6800 شخص كانوا مجتمعين في أناهايم التي تضم متنزه «ديزنيلاند»، إن التمكن من سرد قصص من دون الاكتفاء بمدة الساعتين التقليدية للأفلام يثير شعورًا بـ«الغبطة والحرية»، وستضم منصة ديزني كل الأعمال العائلية مع المجموعة الواسعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من إنتاج استوديوهات شهيرة بينها «بيكسار» و«مارفل».

وسيتم إطلاق الخدمة في 12نوفمبر في الولايات المتحدة وكندا وهولندا، ثم بعد أسبوع في أستراليا ونيوزيلندا، على أن يتوسع نطاق الخدمة تدريجًا لبقية أنحاء العالم، وتؤكد ديزني أن هذه المنصة الإلكترونية الجديدة هي الأهم حاليًا لديها، إذ تسعى من خلالها لمنافسة المجموعات العملاقة في القطاع مثل «نتفليكس» و«أمازون برايم»، من دون الحديث عن خدمات مستقبلية ستنضم للمنافسة أبرزها «آبل تي في» و«إتش بي أو ماكس».

ولا تعول ديزني حصرًا على نجاحاتها لاستقطاب الزبائن، لكن أيضًا على أسعار الإطلاق التشجيعية مقارنة بـ «نتفليكس»، وستكون ديزني متوافرة في مقابل 6,99 دولارات شهريًا في الولايات المتحدة، في مقابل 9 إلى 16 دولارًا شهريا لـ«نتفليكس» وفي هولندا، سيكون سعر الاشتراك عند إطلاق الخدمة 6,99 يورو، ولم يُعرف الكثير من التفاصيل عن المسلسل الجديد، إذ اقتصرت المعلومات على أن السيناريو الخاص به بات جاهزًا على أن ينطلق التصوير العام المقبل، حسب «فرانس برس».

مسلسل من عوالم حرب النجوم

وأعلنت ديزني أيضًا عن «مسلسل تجسسي» مرتبط بعالم حرب النجوم مستوحى من فيلم «روغ وان» مع عودة دييغو لونا وآلان توديك لتأدية دورهما عينه، أما رئيس استوديوهات «مارفل» كيفن فيج فكشف من ناحيته أن ثلاثة مسلسلات ستبصر النور كتكملة لأفلام عالم مارفل، مع أبطال خارقين لم يسبق أن ظهروا على الشاشة هم «ميس مارفل» و«مون نايت» و«ميس هالك».

كما ستنتج «مارفل» مسلسل رسوم متحركة تجدد فيه تقديم مفهوم «وات إيف؟» وهي إعادة قراءة للأفلام الـ23 التي أصدرتها مع تغيير في الأحداث والأبطال، كما ستقدم ديزني نسخة جديدة من مسلسل الدمى الشهير «ذي مابت شو» وتكملة لمسلسل «ليزي ماكغواير».