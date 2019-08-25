المخرج علي القديري يستعد للبدء في تصوير مسلسل «السرج»

يستعد المخرج علي القديري للبدء في تصوير مسلسل «السرج» من تأليف، نجلاء الأمين، وإنتاج شركة فلامنغو، وهو الجزء الأول من سلسلة «حجر الصوان».

مسلسل «السرج» عمل دارمي اجتماعي يحاكي الهوية الليبية فترة نهاية الخمسينات وبداية الستينات ويسرد قصص وامور عديدة من الموروث و الهوية الثقافية يقع في 30 حلقة مدة الحلقة ساعة تلفزيونية يضم اكثر من 60 شخصية رئيسية واغلب نجوم الدراما الليبية من كافة مدن ليبيا.

سيجمع مسلسل «السرج» كوكبة من الفنانين منهم الفنانة القديرة، كريمان جبر، والفنان القديرعبدالسلام اشليمبو، والنجمة سلوى المقصبي، والفنان فرج بدر، والفنانة نجلاء الأمين، والفنان عزالدين الدويلي، والفنان خالد إبريك، والفنان أسامة بركة.

كما سيشارك في المسلسل نجوم الكوميديا، الفنان القدير رافع نجم، والنجم ميلود العمروني، والفنان فضيل بوعجيلة، والنجمة ماجدة الدكتور، والفنان عمر قرقوم، والفنانة الشابة بسمة الشاعري، والوجه الجديد دنيا البرعصي.

يذكر أن المخرج علي القديري حدد 8 مواقع سيجري فيها تصوير المسلسل، بينما الموسيقى التصويري سيقوم بتأليفها الفنان علي فالح والموزع الموسيقي معتز سلامة، كما سيشارك الشاعر فرج رجب المسماري بقصائد تخص بعض المواقف في العمل.