ليام هيمسوورث يقدم طلب الطلاق من مايلي سايرس

ليام هيمسوورث يقدم طلب الطلاق من مايلي سايرس (ارشيفية:انترنت)

بعد إعلان انفصالهما منذ أيام، رفع الممثل الشاب ليام هيمسوورث، طلبًا رسميًا للطلاق من المغنية مايلي سايرس، لإنهاء زواجهما بشكل رسمي.

وبحسب العديد من وسائل الإعلام الأجنبية فإن هيمسوورث، يطالب بسرعة الانفصال لغلق أي مجال من جانب أصدقائهما لعودتهما مرة أخرى، لاسيما أنهما حديثي الزواج، فتم عقد قرانهما منذ 6 أشهر، وفقــاً لموقع «اليوم السابع».

ووفقاً لمجلة «بيبول» فإن الثنائى الذى عقد زواجهما فى ديسمبر الماضى قررا الانفصال والتركيز على حياتهما العملية بعد فشلهما فى حياتهما الزوجية التى كان غالبيتها مشاكل وانفصال، فى 11 أغسطس الجاري.

وبدأت الشائعات فى الانتشار بعد نشر سايرس صورة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام ولم ترتد فيها خاتم زواجها، وسرعان ما علقت شقيقتها براندي سايرس قائلة «بوووم»، فى إشارة لأول ظهور لها بدون الخاتم.