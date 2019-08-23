في مثل هذا اليوم رحل عنا الكشاف المثالي القائد سالم جمعة سويكر

مفوض مفوضية كشاف ومرشدات بنغازي

في مثل هذا اليوم منذ عامين رحل عنا القائد الكشفي سالم جمعة سويكر، الذي بمثابرة وانتماء حقيقي لهذا النشاط التربوي استحق أن يقال عنه إنه من أهم الشخصيات الكشفية الليبية.

إنه من مواليد الكويفية سنة 1944. التحق بالحركة الكشفية سنة 1959 وتدرج في مهامه بهمة وصدق واقتناع إلى أن وصل منصب مفوض مفوضية الكشافة والمرشدات في مدينة بنغازي واستمر لمدة خمس عشرة سنة يعمل بجد ومحبة فنال احترام المنتميين لهذه المؤسسة ناهيك عن رفاقه من القادة.

تقلد العديد من الأوسمة منها وسام الخدمة العامة ووسام الخدمة الممتازة ووسام الكشاف العربي إضافة لعدة قلائد كان آخرها قلادة العيد الخمسين لتأسيس الحركة الكشفية ويعد الراحل من أبرز شخصيات العمل التطوعي والخيري في الحركة الكشفية.

كتبت عنه إحدى مرشدات هذا النشاط قائلة: " سوف تذكرك غابات أشجارنا التي غرستها بالرجمة والمغفرة، وداعاً أيها الأب والمربي إلى جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا...يصعب علىّ أن أجد كلمات تصف عطاءه وإنسانيته، وقدرة تأثيره على كل من يحيطون به، كان ركيزة وقامة شامخة ظللت مفوضية كشاف بنغازي من التحاقه بها حتى رحيله ..".

وكتبت عنه مفوضية كشاف بنغازي قائلة : كان أكثر من ذلك كله كان العطاء بلا حدود ، كان العمل بلا كلل ، كان قدوة بلا شوائب، كان أول العاملين وآخر المحتفلين.تجده وقت الندرة ويختفي وقت الكثرة كان الصورة الحسنة في أذهان كل البناغزة عند ذكر كلمة كشاف ...... باختصار لقد كان كشافًا .." رحمه الله وُسِدَ ثرى بنغازي يوم : 23/8/2017

القائد سالم جمعة سويكر

قائد كشفى كالنخيل مرتفعا

مع رفاق العمل التطوعي

مكرما على الدوام

القائد وفرقته

الرفاق المتأثرون برحيله

القائد سالم جمعة سويكر الكشاف المتميز

مع ابنائه

معر فاق مسيرته

السباق لكل عمل تطوعي

مكرما

اشبال في وداعه

زهرات في وداعه

القائد سالم سويكر

رجل العمل التطوعي جمعة سويكر