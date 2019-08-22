دواين جونسون الممثل الأعلى أجرًا في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 22 أغسطس 2019, 10:03 صباحا
دواين جونسون في كاليفورنيا، 13 يوليو 2019 (أ ف ب)

استعاد دواين جونسون المعروف بـ «ذي روك» لقب الممثل الأعلى أجرًا في العالم مع ثروة قدرها 89,4 مليون دولار جمعها في خلال 12 شهرًا، بحسب مجلّة «فوربز».

واحتل اللاعب السابق لكرة القدم الأميركية الذي خاض مجال التمثيل صدارة هذا التصنيف سنة 2016 قبل تراجعه إلى المرتبة الثانية في السنتين الأخيرتين. لكنه استعاد مركز الصدارة سنة 2019 مع الثروة التي جناها بين الأوّل من يونيو 2018 والأوّل من يونيو 2019، وفق «فرانس برس».

وأدّى الممثل البالغ من العمر 47 عامًا والمتخصص في أفلام الحركة بطولة «جومانجي: ويلكام تو ذي جانغل» (2017) وشارك في الجزء الأخير من سلسلة أفلام «فاست أند فيورييس» الذي خرج هذا الشهر إلى الصالات.

وتلاه في المرتبة الثانية كريس همسوورث (76,4 مليون دولار) أحد أبطال إنتاجات «مارفل» الذي شارك في الإنتاج الأخير «أفنجرز: آندغايم» الذي بات يعدّ الفيلم الأكثر درّا للإيرادات في تاريخ السينما.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب روبرت داوني جونيور (الرجل الحديد) مع 66 مليون دولار. وتلاه في المرتبة الرابعة الممثل الكندي من أصول هندية أكشاي كومار (65 مليونًا)، متقدمًا على جاكي تشان في المرتبة الخامسة مع 58 مليونًا.

واحتلّ برادلي كوبر المرتبة السادسة. وأعار الممثل صوته لشخصية روكت في الجزء الأخير من «أفنجرز»، لكن الحصة الأكبر من ثروته المقدرة بـ57 مليونًا تتأتى من إيرادات فيلم «إيه ستار إز بورن» الذي يتشارك بطولته مع ليدي غاغا، بحسب ما أفادت «فوربز».

وجاء في المرتبة السابعة آدم ساندلر (57 مليونًا) وتلاه في المرتبة الثامنة كريس إيفنز (43,5 مليونًا)، متقدّمًا على بول راد في المرتبة التاسعة مع 41 مليونًا وويل سميث في المرتبة العاشرة مع 35 مليون دولار.

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