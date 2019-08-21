«تاناروت» يقيم دورة لتعليم صناعة دمى الأطفال

رئيسة مجلس إدارة تاناروت، رحاب شنيب. (الوسط)

أعلن تجمع «تاناروت» للإبداع الليبي بمدينة بنغازي فتح باب التسجيل في دورة لتعليم صناعة دمى الأطفال.

وقالت رئيسة مجلس إدارة تاناروت، رحاب شنيب لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «دورة صناعة دمى الأطفال ضمن نشاطنا، وهي دورة تعتبر غير مسبوقة في مدينة بنغازي إلا أن الإقبال عليها بسيط للآن ربما لحداثتها».

ولفتت شنيب إلى أن «مدة الدورة شهر بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًّا، وتشرف على الدورة الفنانة أنوار».

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وأشارت رئيسة مجلس إدارة تاناروت، رحاب شنيب، إلى أن «تجمع تاناروت يقيم العديد من الدورات التعليمية الفنية منها العزف على آلة الكمان، والرسم وغيرها من المناشط الأخرى».