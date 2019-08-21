الفنان خليل السوري يقدم برنامج «sorry مافيش بصارة»

يستعد الفنان خليل السوري لتقديم برنامج جديد بعنوان«sorry مافيش بصارة».

وقال الفنان خليل السوري لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «البرنامج أراه مختلفًا كليًّا على البرامج التي أراها، وسأقوم بطرح مواضيع مختلفة وبشكل فكاهي وتمس المواطن الليبي بشكل عام».

وأضاف: «البرنامج من إنتاج شركة Assori للإنتاج الفني بالاشتراك مع شركة التلاقي، وإخراج الفنان أيمن القدار، وسيقوم باستضافة فنان ليبي بكل سهرة خميسية».

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وأشار السوري إلى أن «عرض البرنامج سيكون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك والانستغرام».