كيانو ريفز يعود بالجزء الرابع من «ذي ماتريكس»

كيانو ريفز يعود بالجزء الرابع من «ذي ماتريكس» (ارشيفية:انترنت)

بعد عشرين عامًا على انطلاقه في الجزء الأول من أفلام «ذي ماتريكس» بدور نيو، يعود الممثل الأميركي الكندي كيانو ريفز لتجسيد هذه الشخصية في الجزء الرابع من هذه السلسلة مع المخرجة لانا واكوفسكي.

وأشارت استوديوهات «وورنر براذرز» في بيان إلى أن كيانو ريفز سيعاود في هذه المناسبة التعاون مع شريكته في العمل كاري آن موس التي تؤدي ترينيتي، وقال رئيس الشركة المنتجة توبي إمريك «نحن سعداء للغاية لعودة هذا العمل مع المخرجة لانا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

لانا واكوفسكي التي ولدت ذكرًا باسم لاري قبل أن تغيّر جنسها في 2010، شاركت في إخراج ثلاثية «ذي ماتريكس» مع شقيقها أندرو الذي تحوّل بدوره إلى أنثى العام 2016 وأصبح اسمه ليلي.

وأضاف توبي إمريك «لانا صاحبة رؤيا حقيقية، هي سينمائية مبدعة وفريدة ونحن سعداء لأنها تكتب وتخرج وتنتج هذا الفصل الجديد في عالم ماتريكس».

وينطلق تصوير الجزء الرابع من السلسلة العام المقبل لكن لا يُعلم بعد كيف ستدور أحداثه ومدى ارتباطها بالأجزاء الثلاثة الأولى.

وحصدت هذه الثلاثية «ذي ماتريكس» في 1999 و«ذي ماتريكس ريلودد» و«ذي ماتريكس ريفوليوشنز» في 2003 في المجموع أكثر من 1,6 مليار دولار في صالات العالم.

