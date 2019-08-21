«حمام الست» مستمر في الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أغسطس 2019, 03:15 مساء
مشهد من العرض المسرحي «حمام الست» (خاص لـ بوابة الوسط)

يستمر العرض المسرحي «حمام الست» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح المصري على خشبة «بيرم التونسي» (وسط الإسكندرية) بنجاح جماهيرى كبير، حيث افتتح ثاني أيام عيد الأضحى ويعرض يومياً عدا الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء.

«حمام الست» يدور حول أحد المواطنين الذي اكتشف حمام الملكة كليوباترا في بيته الذي يقع في مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفاده منه في تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغليين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثري، وتتوالى الأحداث.

«حمام الست» مأخوذ عن نص «حمام روماني» للكاتب البلغاري برانسيلاف استروتاي، وهو من بطولة ندى بسيوني ومحمدعز وهاجر الشرنوبي وزياد يوسف وعلاء زينهم وأحمد السيد ومحمد بريقع وإسلام صلاح وميليسا رأفت، تأليف وإخراج جمال ياقوت.

مشهد من العرض المسرحي «حمام الست» (خاص لـ بوابة الوسط)
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