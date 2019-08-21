«لا وقت للموت» عنوان فيلم جيمس بوند الجديد

دانييل كريغ و الأمير تشارلز في تصوير الجزء 25 من سلسلة أفلام جيمس بوند في لندن (أ ف ب)

يحمل الجزء الخامس والعشرون من سلسلة أفلام الجاسوس جيمس بوند عنوان «نو تايم تو داي» أو«لا وقت للموت»، على ما أعلن فريق إنتاج العمل الثلاثاء عبر «تويتر».

ويبدأ عرض الفيلم في الثالث من أبريل 2020 في بريطانيا وفي الثامن من الشهر عينه في الولايات المتحدة، على ما أعلن منتجو العمل،وفي هذا الجزء 25 من السلسلة والذي يخرجه الأميركي كاري فوكوناغا، يجسد البريطاني دانييل كريغ دور العميل السري 007 فيما يؤدي الممثل الأميركي المتحدر من أصل مصري رامي مالك الحائز جائزة أوسكار دور الشرير، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

كما يشارك في العمل الممثلتان ناومي هاريس وليا سيدو إضافة إلى بن ويشو، وساد قلق خلال التصوير تعرض دانييل كريغ لإصابة في الكاحل نهاية مايو في جامايكا ما اضطره لتمضية فترة نقاهة لأسبوعين، من دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير جدول التصوير.

وفي مطلع يونيو، أدى تصوير مشهد لانفجار قرب لندن لإصابة أحد أفراد طاقم العمل بجروح طفيفة، فضلًأ عن أضرار في موقع التصوير، ويُستأنف التصويربجنوب إيطاليا في أغسطس وسبتمبر .