«أولد تاون رود» تفقد الصدارة في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 05:24 مساء
مغني الراب ليل ناس إكس في لوس أنجليس، 23 يونيو 2019 (أ ف ب)

تصدرت أغنية جديدة لنجمة البوب بيلي إيليش قائمة المبيعات في سباق الأغنيات في الولايات المتحدة بعدما أطاحت بـ«أولد تاون رود» لمغني الراب ليل ناس إكس الذي كان حطم الرقم القياسي لأطول فترة على رأس لائحة أكثر الأغنيات مبيعا في البلاد، بحسب ما أعلنت مجلة «بيلبورد».

ونجحت أغنية «باد غاي» للمغنية الأميركية الشابة في تصدر القائمة بعدما بقيت لتسعة أسابيع في المركز الثاني خلف العمل الضارب لمغني الراب البالغ 20 عاما، وفق «فرانس برس».

وكتب مغني الراب المتحدر من أتلانتا في تغريدة عبر «تويتر»، «أطيب التهاني لبيلي إيليش. أنت تستحقين ذلك».

وكما الحال مع ليل ناس إكس، طارت شهرة بيلي إيليش في الأشهر الماضية مع صدور أول ألبوم لها في مارس بعنوان «وين وي فال أسليب، وير دو وي غو؟».

هذه المغنية البالغة 17 عاما، وهي أول موسيقية مولودة في القرن الحادي والعشرين تتصدر قائمة «بيلبورد هوت 100»، كانت قد عُرفت عبر الإنترنت من خلال أسلوبها الذي يمزج بين الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية.

أغنية «أولد تاون رود» التي ظهر فيها أيضا مغني الكانتري بيلي راي سايروس، كانت قد حطمت في نهاية يوليو الرقم القياسي المسجل لأغنية «وان سويت داي» لمارايا كاري (1995) و«ديسباسيتو» للويس فونسي ودادي يانكي مع جاستن بيبر (2017)، بعدما احتل كل من هذين العملين الصدارة لفترة ستة عشر أسبوعا.

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