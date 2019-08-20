ترميم لوحة نادرة عن العبودية في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 03:39 مساء
ترميم لوحة نادرة عن العبودية في بريطانيا (أرشيفية:انترنت)

مع اقتراب الذكرى السنوية لإلغاء تجارة الرقيق، يحاول فريق من المهتمين بالحفاظ على الأعمال الفنية ترميم لوحة نادرة لـ«عبد» أفريقي جاث لعرضها في مدينة ليفربول البريطانية.

وحصل متحف العبودية الدولي على لوحة «ألست رجلا وأخا» في عام 2018 وهي لعبد أفريقي جاث على إحدى ركبتيه ومقيد بالسلاسل وينظر للسماء، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتستند اللوحة لتصميم وضع بتكليف من لجنة إلغاء تجارة الرقيق عام 1787، واستخدمها صانع الفخار جوساياه ويدغوود في حملة ضد العبودية مما جعلها من أول الشعارات التي استخدمت لنصرة قضية سياسية.

ويوافق اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها 23 أغسطس، وما زال ترميم اللوحة جاريًا ومن المقرر عرضها في وقت لاحق من العام.

وتم استبدال أسلحة وبارود من أوروبا بملايين العبيد الأفارقة الذين نقلوا بعدها عبر المحيط الأطلسي إلى الأمريكتين، في أكبر عملية ترحيل في التاريخ المعروف، وأٌبعد ملايين الرجال والنساء والأطفال الأفارقة عن منازلهم ليدخلوا في واحدة من أكثر عمليات التبادل التجاري العالمية وحشية بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، ولقي الكثير منهم حتفهم في ظروف قاسية.

وألغت بريطانيا تجارة الرقيق عبر الأطلسي عام 1807 لكن الإلغاء التام للاستعباد لم يتحقق قبل نحو 30 عامًا بعدها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الككلي: هناك أدلة حول فساد الكرة في ليبيا ورئيس اتحاد فرعي لا يقرأ ولا يكتب
رياضة محلية
رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستشفيات أميركية تستقبل مصابي «التدخين الإلكتروني»