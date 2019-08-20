ترميم لوحة نادرة عن العبودية في بريطانيا

ترميم لوحة نادرة عن العبودية في بريطانيا (أرشيفية:انترنت)

مع اقتراب الذكرى السنوية لإلغاء تجارة الرقيق، يحاول فريق من المهتمين بالحفاظ على الأعمال الفنية ترميم لوحة نادرة لـ«عبد» أفريقي جاث لعرضها في مدينة ليفربول البريطانية.

وحصل متحف العبودية الدولي على لوحة «ألست رجلا وأخا» في عام 2018 وهي لعبد أفريقي جاث على إحدى ركبتيه ومقيد بالسلاسل وينظر للسماء، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتستند اللوحة لتصميم وضع بتكليف من لجنة إلغاء تجارة الرقيق عام 1787، واستخدمها صانع الفخار جوساياه ويدغوود في حملة ضد العبودية مما جعلها من أول الشعارات التي استخدمت لنصرة قضية سياسية.

ويوافق اليوم الدولي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها 23 أغسطس، وما زال ترميم اللوحة جاريًا ومن المقرر عرضها في وقت لاحق من العام.

وتم استبدال أسلحة وبارود من أوروبا بملايين العبيد الأفارقة الذين نقلوا بعدها عبر المحيط الأطلسي إلى الأمريكتين، في أكبر عملية ترحيل في التاريخ المعروف، وأٌبعد ملايين الرجال والنساء والأطفال الأفارقة عن منازلهم ليدخلوا في واحدة من أكثر عمليات التبادل التجاري العالمية وحشية بين القرنين الخامس عشر والتاسع عشر، ولقي الكثير منهم حتفهم في ظروف قاسية.

وألغت بريطانيا تجارة الرقيق عبر الأطلسي عام 1807 لكن الإلغاء التام للاستعباد لم يتحقق قبل نحو 30 عامًا بعدها.

