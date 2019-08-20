خافيير بارديم يدعو الأمم المتحدة لحماية المحيطات

خافيير بارديم في ساحة تايمز سكوير في نيويورك (أ ف ب)

دعا الممثل الإسباني خافيير بارديم الاثنين من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إلى إبرام معاهدة دولية لحماية المحيطات، قائلًأ «المحيطات بحاجة إلينا».

ويشارك بارديم المعروف بالتزامه الدفاع عن البيئة في حملة من تنظيم «غرينبيس» هدفها إنشاء شبكة عالمية من المحميات البحرية، وقال من منبر الأمم المتحدة في نيويورك «نحن جميعنًا مسؤولون بدرجة ما عما وصلت إليه المحيطات»، داعيًا مندوبي الأمم المتحدة إلى التحرّك فورًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأسف بارديم الحائز أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن أدائه في «نو كانتري فور أولد من» لوجود عدّة مقاعد فارغة أمامه في القاعة.

وندّد بارديم بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، قائلا «لا يمكننا العيش في النكران».

وقال قبل عرض وثائقي عن رحلته إلى القطب الجنوبي العام الماضي مع «غرينبيس» إن «المحطيات ملك للجميع، لكن مصيرها هو بين أيديكم اليوم».