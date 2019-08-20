خافيير بارديم يدعو الأمم المتحدة لحماية المحيطات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أغسطس 2019, 01:51 مساء
خافيير بارديم في ساحة تايمز سكوير في نيويورك (أ ف ب)

دعا الممثل الإسباني خافيير بارديم الاثنين من مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك إلى إبرام معاهدة دولية لحماية المحيطات، قائلًأ «المحيطات بحاجة إلينا».

ويشارك بارديم المعروف بالتزامه الدفاع عن البيئة في حملة من تنظيم «غرينبيس» هدفها إنشاء شبكة عالمية من المحميات البحرية، وقال من منبر الأمم المتحدة في نيويورك «نحن جميعنًا مسؤولون بدرجة ما عما وصلت إليه المحيطات»، داعيًا مندوبي الأمم المتحدة إلى التحرّك فورًا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأسف بارديم الحائز أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن أدائه في «نو كانتري فور أولد من» لوجود عدّة مقاعد فارغة أمامه في القاعة.

وندّد بارديم بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق باريس حول المناخ، قائلا «لا يمكننا العيش في النكران».

وقال قبل عرض وثائقي عن رحلته إلى القطب الجنوبي العام الماضي مع «غرينبيس» إن «المحطيات ملك للجميع، لكن مصيرها هو بين أيديكم اليوم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميًا.. برشلونة يعلن إصابة نجمه وغيابه 37 يومًا
رياضة عالمية
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
الجيش الأميركي يجرب «الصاروخ المحظور» منذ 30 عامًا ويعلن نجاحه
دولى
إيرادات السياحة في تونس تقفز إلى 3.16 مليار دينار في أغسطس
اقتصاد
تقرير: الجيش الأميركي «في مرحلة الضمور» والهيمنة العسكرية تتراجع في المحيط ...
دولى
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
السودان بعد اتفاق تقاسم السلطة: احتفالات.. ومخاوف
عربى
قنونو: إسقاط طائرة إماراتية مسيرة هاجمت مطار مصراتة
ليبيا
المسماري يؤكد استمرار الاشتباكات في مرزق واستهداف الكلية الجوية بمصراتة
ليبيا
لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مستشفيات أميركية تستقبل مصابي «التدخين الإلكتروني»