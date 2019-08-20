خريطة ليبيا رسمت بالأحمر على متن «أوشن فايكنيغ»

رسومات للمهاجرين على متن "أوشن فايكنيغ" تروي مآسيهم وأحلامهم (أ ف ب)

تروي الرسومات المعلّقة على جسر سفينة «أوشن فايكينغ» مآسي المهاجرين القابعين على متنها بانتظار الفرج، من الحرب في دارفور إلى الضرب المبرح في ليبيا وصولا لمركز الاحتجاز في تاجوراء، لكن أيضًا ذكريات جميلة والكثير من الأحلام.

وبانتظار أن يفتح أحد المرافئ الأوروبية أبوابه لهذه السفينة، دعي المهاجرون الـ 356 الذين أسعفتهم منظمتا «اس او اس ميديتيرانه» و«أطباء بلا حدود» إلى التعبير بالرسم عما يخالجهم من مشاعر، فرسموا أفظع كوابيسهم وأجمل ذكرياتهم، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

يستعرض هارون محمد رسوماته محاطا بمواطنيه، الحرب في دارفور التي غادرها العام 2011 ليحطّ في الخرطوم قبل الوصول إلى ليبيا، والطائرات التي تقصف منزله ثم النيران التي تجتاح سقف البيت والعائلة التي تهرب من هذه الفظائع.

أما آدم (18 عامًا) والذي يحلم باحتراف رياضة كرة القدم، فهو يروي تتمّة القصة في رسوماته مع رجل مكبّل اليدين والرجلين يتلقى ضربًا مبرحًا أمام سجناء آخرين، وتحلّق جمع حوله للتأكيد على روايته، ويقول بعضهم «نعم، هكذا كان حالنا».

ورسم علاء الدين خريطة ليبيا باللون الأحمر كتب عليها كلمة «الجحيم» بالإنجليزية، أما إزو ففضّل استرجاع الذكريات الجميلة ورسم بلدته في جنوب السودان على ضفاف بحيرة، حيث تعلّم السباحة قرب جبال النوبة، مع صيادين وبقر وجدّته التي تحمل إبريقا على رأسها.

وتروي الرسومات أيضًا عملية إنقاذ المهاجرين ونقلهم للسفينة الكبيرة الحمراء، و تظهر أحيانًا أمهات تحتضنّ أطفالهن، في مشاهد تنمّ عن الحنين إلى الوطن والطفولة.



