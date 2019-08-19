إليسا تعلن اعتزالها الغناء بعد ألبومها الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 01:30 مساء
الفنانة اللبنانية إليسا (ارشيفية:انترنت)

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، الإثنين، بتغريدة على حسابها الرسمي علي «تويتر» نبأ اعتزالها الغناء، وسيكون ألبومها الجديد الذي ستصدره قريبًا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية.

وقالت إليسا بالتغريدة «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة، هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتي الفنية»، وأضافت «أعلن ذلك بقلب حزين ولكن مع قناعة كبيرة بذلك فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا،لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».

ورد على التغريدة العديد من الفنانين، منهم الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التي دعت إليسا لاختيار مجموعة كبيرة من الاغاني تكفي لأكثر من ألبوم واحد، علي أمل بأن لا يكون هذا العمل الغنائي هو الآخير لها.

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