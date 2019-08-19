ترجمة رواية «أحدنا يكذب» إلى العربية

غلاف الترجمة العربية للرواية (اليوم السابع)

صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون، رواية «أحدنا يكذب» للكاتبة كارين م. ماكنتوش، والتي استطاعت البقاء 79 أسبوعًا على قائمة أكثر الكتب مبيعًا فى نيويورك تايمز، وترجمت إلى 48 لغة.

ومن أجواء الرواية التي صدرت في العام 2017، «كانوا ستة أشخاص، أحدهم مات، أربعة اتهموا، والأخير خارج دائرة الشبهات، فهل القاتل أحد أفراد هذه المجموعة؟ فلكل واحد منهم سبب يدفعه لارتكاب الجريمة»، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

وتصنف الرواية من أعمال التشويق والغموض،و ترشحت وفازت بالعديد من الجوائز، وتم اختيارها كأفضل الكتب في مكتبة نيويورك العامة للشباب، واختارتها مجلة «Entertainment Weekly» الاميركية كأفضل رواية للعام 2017.