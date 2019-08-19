محمد رمضان يمدد عقده مع «مزيكا» لعامين جديدين

محمد رمضان والمنتج محمد جابر (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف المنتج محمد جابر مدير شركة «مزيكا» التوصل لاتفاق مع الفنان محمد رمضان على مد فترة التعاقد بينهما لمدة عامين آخرين، ويكون بموجبه لـ محمد جابر الحق منفردا في تنظيم حفلات محمد رمضان.

ونشأ خلاف بين جابر ومحمد بعدما نشر رمضان إعلانا عن حفله بالساحل الشمالي، حيث لجأ جابر إلى نقابة المهن الموسيقية لبحث شكواه، وبالفعل تحدد لها موعد كان الخميس الماضي، وحضر عبدالغني شوشة الممثل القانوني عن رمضان وأقر بأحقية جابر في تنظيم حفلات الفنان المصري.

وعقب الانتهاء من بحث الشكوى تم عقد لقاء وديا بين المنتج والفنان، توصلا فيه بسهولة إلى إنهاء الخلاف، بل على العكس قام رمضان بمد فترة التعاقد إلى عامين قادمين لما رآه من جدية واحترافية المنتج محمد جابر.

وحاليا يتم عمل التجهيز والإعداد للحفل المقبل، حتى يظهر للجمهور بالشكل اللائق، ويحوذ على إعجابه كالحفل السابق الذي ظهر بعنوان «أقوى حفل في مصر».