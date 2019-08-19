محمد رمضان يمدد عقده مع «مزيكا» لعامين جديدين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 11:56 صباحا
محمد رمضان والمنتج محمد جابر (خاص لـ بوابة الوسط)

كشف المنتج محمد جابر مدير شركة «مزيكا» التوصل لاتفاق مع الفنان محمد رمضان على مد فترة التعاقد بينهما لمدة عامين آخرين، ويكون بموجبه لـ محمد جابر الحق منفردا في تنظيم حفلات محمد رمضان.

ونشأ خلاف بين جابر ومحمد بعدما نشر رمضان إعلانا عن حفله بالساحل الشمالي، حيث لجأ جابر إلى نقابة المهن الموسيقية لبحث شكواه، وبالفعل تحدد لها موعد كان الخميس الماضي، وحضر عبدالغني شوشة الممثل القانوني عن رمضان وأقر بأحقية جابر في تنظيم حفلات الفنان المصري.

وعقب الانتهاء من بحث الشكوى تم عقد لقاء وديا بين المنتج والفنان، توصلا فيه بسهولة إلى إنهاء الخلاف، بل على العكس قام رمضان بمد فترة التعاقد إلى عامين قادمين لما رآه من جدية واحترافية المنتج محمد جابر.

وحاليا يتم عمل التجهيز والإعداد للحفل المقبل، حتى يظهر للجمهور بالشكل اللائق، ويحوذ على إعجابه كالحفل السابق الذي ظهر بعنوان «أقوى حفل في مصر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لأول مرة في التاريخ.. مصر تتوج بمونديال كرة اليد للناشئين
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - ... وانعقاد لساني
كاريكاتير
جهاز مكافحة الظواهر السلبية يبدأ حملته الأمنية في بنغازي
ليبيا
اتحاد السلة يفجر الأسئلة الصعبة حول الاستبعاد الغامض من المشاركة الأفريقية
رياضة محلية
مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قصة ارتطام كوكب بالمشتري قبل 4.5 مليار عام