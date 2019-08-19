افتتاح مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بالقاهرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أغسطس 2019, 10:30 صباحا
قلعة صلاح الدين الأثرية بمدينة القاهرة (ارشيفية:انترنت)

افتتح الأحد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في قلعة صلاح الدين الأثرية بمدينة القاهرة.

ويقدم المهرجان الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع وزارة الآثار أكثر من 40 حفلًا خلال دورته الثامنة والعشرين بمشاركة فرق وفنانين من مصر وتونس والجزائر وسوريا والصين والهند وناميبيا وغينيا وفنزويلا، وفقًا لوكالة رويترز.

ومن أبرز المغنين المشاركين هذا العام التونسية غالية بنعلي والسوري مجد القاسم واللبنانية تانيا قسيس والمصري مدحت صالح، وفي أولى ليالي المهرجان الذي يستمر على ثلاثة مسارح في قلعة صلاح الدين حتى الأول من سبتمبر، قدم فريق براس ساوند باند للنفخ والإيقاع المكون من 12 شابًا معزوفات لأغان غربية وأخرى لأشهر أغاني الفلكلور المصري بعد إعادة توزيعها موسيقيًا والتي حظيت بتفاعل كبير من الجمهور، عقب ذلك قدم الفريق الموسيقي المصري الألماني كايرو ستيبس مقطوعات موسيقية بمصاحبة المنشد علي الهلباوي والشيخ إيهاب يونس.

وجاء الختام بصوت مي فاروق التي قدمت باقة من أغاني الطرب الشرقي بمصاحبة فرقة المايسترو مصطفى حلمي، ويحظى المهرجان الذي تأسس في 1990 بإقبال جماهيري نظرًا لتزامنه مع عطلة الصيف وتنوع الحفلات وإقامتها على مسارح مكشوفة إضافة إلى السعر الزهيد لبطاقة الدخول.

وشمل برنامج اليوم الافتتاحي للمهرجان تكريم 10 شخصيات فنية من مجالات مختلفة من بينها المغنية نادية مصطفى والمغني محمد الحلو وعازف الفيولينه ياسر الصيرفي وأستاذة الباليه بأكاديمية الفنون سحر حلمي.

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