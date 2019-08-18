«سوثبي» تنظم مزادًا لـ«فنون الشرق الأوسط»

لوحة للفنان محمود سعيد (ارشيفية:انترنت)

تنظم دار «سوثبي» مزادًا بعنوان «فنون الشرق الأوسط»، في 22 أكتوبر المقبل، بمدينة لندن.

ويضم المعرض أعمال عدد من رواد الفن التشكيلي والأكثر شهرة بداية من العصر الحديث حتى الفترة المعاصرة، وأوضحت سوثبي أن المزاد يقدم مجموعة من الأعمال الفنية النادرة من مختلف البلدان، بما في ذلك أعمال لـ أنطوان ماليار إكيس، وحسن حجاج، وماركوس جريجوريان، ومحمود سعيد، وشيرن نشأت، ومسعود عربشاهي، ومنوشير يكتاي، وفقًا لموقع «اليوم السابع».

ومن أبرز الأعمال الفنية المعروضة لوحة «وفاة طفل» للفنان محمود صبري، وتقدر بـ891 ألف جنيه إسترليني.

وُلد محمود صبري العام 1937 في بغداد وتوفي العام 2012، أكمل دراسته الإعدادية وحصل على دبلوم في العلوم الاجتماعية من إنجلترا العام 1949، درس الفن وكان عضو جمعية الفنانين العراقيين، ودرس وبحث نظرية خاصة في الفن عرفت باسم «واقعة الكم».