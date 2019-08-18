كشف تفاصيل الدورة الثالثة لـ«الجونة السينمائي» الأسبوع المقبل

تقام الدورة الثالثة للمهرجان خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 (خاص لـ بوابة الوسط)

تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان «الجونة السينمائي» مؤتمرًا صحفيًّا يوم الإثنين 26 أغسطس الجاري؛ لإعلان تفاصيل الدورة الثالثة للمهرجان وأهم الفعاليات والأنشطة السينمائية التي تقام خلال دورة هذا العام.

وتهدف الدورة الثالثة، التي تقام خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم؛ بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام، حيث يتنافس ما يزيد على 80 فيلمًا.

ويحضر المؤتمر وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، ومؤسس مهرجان الجونة المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة السياحية والراعي الرسمي للمهرجان المهندس سميح ساويرس، والمدير التنفيذي للمهرجان عمرو منسي، ومدير المهرجان انتشال التميمي، ومديرة العمليات للشركة المنظمة للمهرجان الفنانة بشرى، فضلًا عن عدد من صناع السينما.