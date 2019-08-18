إلغاء مباراة ملاكمة بين مغنيَي الراب الفرنسيين بوبا وكاريس

المباراة كانت ستجرى في نهاية نوفمبر وتستضيفها بازل (أ ف ب)

ألغيت مباراة الملاكمة التي كانت ستجرى في نهاية نوفمبر في بازل بين مغنيَي الراب الفرنسيين بوبا وكاريس، وفق ما أعلنت السلطات الإقليمية السويسرية الجمعة.

صالة سانت ياكوبساله في بازل التي تتسع لـ9 آلاف شخص كان مقرر أن تستضيف في 30 نوفمبر مباراة الملاكمة بين النجمين اللذين حكم عليهما بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة مقدارها 50 ألف يورو بسبب عراكهما العنيف الذي نشب بينهما في مطار أورلي الباريسي في أغسطس 2018، وفق «فرانس برس».

والجمعة، أعلنت إدارة التعليم في مدينة بازل التي تملك الصالة إنه بعد التشاور مع الشرطة المحلية والإقليمية، سحبت التصريح وألغت المباراة. وأضافت في بيان «بعد تقييم الوضع الأمني، تبين لنا أن مباراة الملاكمة هذه، لا يمكن أن تحدث».

وأوضحت أنها كانت ضحية «خداع»، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بطبيعة الحدث خلال مفاوضات العقد.

وربما اختار الفنانان كاريس (39 عاما) وبوبا (42 عاما) سويسرا وجهة للتقاتل في ما بينهما لأن رياضة الملاكمة العنيفة هذه محظورة في فرنسا.

الفائز كان سيحصل على مبلغ 1.5 مليون يورو فيما كان الخاسر سيحصل على ثلث هذا المبلغ.