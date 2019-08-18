«قيصر يجب أن يموت» في بنغازي

«قيصر يجب أن يموت» في بنغازي (ارشيفية"انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، الخميس، الفيلم الإيطالي «Cesarean Deve Norit» أو «قيصر يجب أن يموت»، من إنتاج العام 2012، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج الإخوة تافياني وبطولة كل من سالفادور ستريانو، كوزيمو ريغا، غيوفاني أركوري وأنتونيو فراسكا، ومدة العرض 77 دقيقة.

الفيلم مقتبس من مسرحية يوليوس قيصر لوليم شكسبير، التى تدور حول قصة وصول يوليوس قيصر للحكم في روما، وشعور مجموعة من السياسيين بوجود مطامع لديه للاستفراد بالحكم، ما قد يهدد دولتهم بالانهيار، وبناءً على هذا الوضع يتم وضع خطة من قبل بعض السياسيين المقربين من قيصر لاغتياله، ومن بينهم صديقه المقرب «بروتوس».

شارك الفيلم في الدورة الثانية والستين لمهرجان برلين السينمائي الدولي، وفاز بجائزة الدب الذهبي.

