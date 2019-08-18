بالصور: تكريم عدد من المبدعين في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كرمت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بالإضافة إلى عدد من المبدعين الكبار في فنون المسرح المختلفة، وذلك في الافتتاح الذي أقيم مساء السبت، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتم تكريم الفنانين يوسف شعبان وتوفيق عبدالحميد وهالة فاخر وسوسن بدر وعلي الحجار ولطفي لبيب، والكاتب الكبير يسري الجندي، ومدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي عاصم البدوي، وأستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية عبدربه عبدربه، والكاتب المسرحي السيد حافظ، فضلا عن تكريم اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وانطلق حفل الافتتاح خارج المسرح الكبير بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية على جانبي السجادة الحمراء التي يمر عليها نجوم المسرح المصري، وأعضاء لجان التحكيم والفنانون المكرمون وضيوف المهرجان من المسرحيين.

وبدأ الحفل داخل المسرح بالدقات الثلاث التقليدية للمسرح ثم تم عزف السلام الجمهوري المصري وبعدها قدمت المذيعة جاسمين طه زكي 12 ضيفا من ضيوف الشرف الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم وهم «سيدة المسرح العربي» سميحة أيوب، و«عميد المسرح المصري» جلال الشرقاوي، والفنان التشكيلي حسين العزبي، و«القيصر» محيي إسماعيل، و«الموسوعة متعدد المواهب» سمير صبري، و«عاشق المسرح» المخرج سيد فجل، والشاعر شوقي حجاب، و«إيزيس المسرح المصري» سهير المرشدي، و«راعية الإبداع المسرحي» هدى وصفي، ورئيس المهرجان القومي للسينما سمير سيف، و«فتى المسرح الجامعي» محمود حميدة، وعزت العلايلي.

واختتم حفل الافتتاح بصورة تذكارية تجمع كل السادة الفنانين المكرمين مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس ومدير المهرجان.

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)