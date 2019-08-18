بالصور: تكريم عدد من المبدعين في افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 18 أغسطس 2019, 10:38 صباحا
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)

كرمت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، بالإضافة إلى عدد من المبدعين الكبار في فنون المسرح المختلفة، وذلك في الافتتاح الذي أقيم مساء السبت، داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتم تكريم الفنانين يوسف شعبان وتوفيق عبدالحميد وهالة فاخر وسوسن بدر وعلي الحجار ولطفي لبيب، والكاتب الكبير يسري الجندي، ومدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي عاصم البدوي، وأستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية عبدربه عبدربه، والكاتب المسرحي السيد حافظ، فضلا عن تكريم اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي. 

وانطلق حفل الافتتاح خارج المسرح الكبير بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية على جانبي السجادة الحمراء التي يمر عليها نجوم المسرح المصري، وأعضاء لجان التحكيم والفنانون المكرمون وضيوف المهرجان من المسرحيين.

وبدأ الحفل داخل المسرح بالدقات الثلاث التقليدية للمسرح ثم تم عزف السلام الجمهوري المصري وبعدها قدمت المذيعة جاسمين طه زكي 12 ضيفا من ضيوف الشرف الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم وهم «سيدة المسرح العربي» سميحة أيوب، و«عميد المسرح المصري» جلال الشرقاوي، والفنان التشكيلي حسين العزبي، و«القيصر» محيي إسماعيل، و«الموسوعة متعدد المواهب» سمير صبري، و«عاشق المسرح» المخرج سيد فجل، والشاعر شوقي حجاب، و«إيزيس المسرح المصري» سهير المرشدي، و«راعية الإبداع المسرحي» هدى وصفي، ورئيس المهرجان القومي للسينما سمير سيف، و«فتى المسرح الجامعي» محمود حميدة، وعزت العلايلي. 

واختتم حفل الافتتاح بصورة تذكارية تجمع كل السادة الفنانين المكرمين مع وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس ومدير المهرجان.

كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
كواليس افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري (تصوير: مصطفى مرتضى)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب ليبية بكشف المتورطين الثلاثة في قضية تحريض باكيتا وكلمنتي
رياضة محلية
ذكريات أغسطس تعيد قصة عبد السلام أصغر هداف ليبي قبل 21 عامًا
رياضة محلية
نورلاند يلتقى سلامة ويرحب بفرصة لقائه شخصيات سياسية ليبية
ليبيا
وصول أول رحلة إلى مطار سبها بعد 5 سنوات من الإغلاق
ليبيا
في مثل هذاليوم ودعنا القاضي والشاعر عبدربه فضيل الغناي
ثقافة وفن
«رايتس ووتش» تطالب الحكومة الموقتة بـ«بذل كل الجهود لضمان عودة سرقيوة»
ليبيا
المنتخب الليبي يبدأ استعداداته لمونديال أستراليا
رياضة محلية
مقتل 90 مدنيا وإصابة أكثر من 200 شخص ونزوح 1285 أسرة جراء استمرار العنف في مرزق
ليبيا
سان جيرمان يستعد لضم بديل نيمار من اليوفي
رياضة عالمية
قدرها بـ22 مليون قطعة.. رئيس تشاد يعمق التضارب في أرقام تدفق السلاح الليبي
ليبيا
السفير الأميركي يتعهد بالعمل على إنهاء «فوري» للصراع في ليبيا
ليبيا
ليفربول يفوز بكأس السوبر الأوروبي
رياضة عالمية
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أيقونة صينية جديدة تقتحم سوق السيارات العائلية