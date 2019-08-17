ليل بغداد يمطر فنا في «مهرجان الصيف»

منسق أسطوانات أمام شباب شاركوا في مهرجان الصيف الأول من نوعه في بغداد منذ عقود (أ ف ب)

انطلق مساء الجمعة «مهرجان الصيف» الأول من نوعه في العاصمة العراقية بغداد منذ عقود، حيث اختلطت ضربات إيقاع موسيقى التكنو الإلكترونية مع تصفيق الشبان الذين احتشدوا لحضور الحدث الفني.

وتختلط ألوان الإضاءة الحمراء والصفراء والبيضاء تحت علم عراقي كبير، وهي تتراقص بدورها في قاعة كرة السلة في ملعب الشعب وسط بغداد، كأنها هي أيضا فرحة بعودة حياة الليل إلى العاصمة التي ما تركها العنف إلا أخيرا، حسب «فرانس برس».

بدأ الاحتفال ظهرا بمعرض للسيارات ينظم للمرة الأولى أيضا، استعرضت فيه سيارات كلاسيكية وسيارات رباعية الدفع معدلة ودراجات نارية. وفي هذا البلد حيث يعتبر المجتمع محافظا نوعا ما، كان حضور الفتيات خجولا لكنه كان لافتا في هذه المناسبة وكنّ يتمايلن بفرح على أنغام الموسيقى الغربية المتداخلة مع أغان شعبية عراقية.

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تقول ليان (19 عاما): «أنا أحب هذا النوع من الموسيقى. أسمع كثيرين يقولون لنا أنتم متأثرون بالغرب... حسنا، لا فرق عندي، المهم أنني لم أعد مجبرة على سماع هذه الموسيقى سرا في بيتي».

منذ العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي للعراق، لم تر البلاد مشهدا مماثلا. فأصوات الإيقاعات اليوم كانت قبل سنوات قليلة دوي انفجارات سيارات مفخّخة وأحزمة ناسفة وقذائف، جعلت من بغداد خصوصا مدينة الخوف.

ومع اجتياح تنظيم «داعش» البلاد في العام 2014، كان الأمن حلما للعراقيين، حتى أنه بعد إعلان «النصر» على الجهاديين في نهاية العام 2017، كان الحديث في الشارع عن الاستغراب من توقف الاعتداءات الدامية التي اعتادوا عليها أكثر من مرة في اليوم. كانت الفرحة الجمعة كبيرة لدى الحضور، الذي تخطى عدده الألف شخص. كانت حركاتهم ورقصاتهم موحدة كفرقة كانت تتدرب سرا لسنوات.

لم يكن المهرجان إلا دليلا جديدا على أن هذه البلاد تستعيد روحها، بعد عودة المقاهي الشبابية التي تستضيف أسبوعيا فرقا موسيقية تجمع كل فئات المجتمع التي كانت تخشى التجمعات، إذ تعتبرها استقطابا للخطر.