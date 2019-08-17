اكتشاف رسوم تحضيرية لقصّة «الأمير الصغير»

رسم تحضيري لقصّة «الأمير الصغير» أنجزه أنطوان دو سانت-إكزوبيري نشرته مؤسسة الفنون والثقافة والتاريخ في فينترتور في 15 أغسطس 2019 (أ ف ب)

وسط عشرات آلاف القطع الفنية في عمارة قديمة في شمال سويسرا، عثر على رسوم تحضيرية لقصّة «الأمير الصغير» أنجزها أنطوان دو سانت-إكزوبيري.

وهذه الرسوم، التي بيعت قبل أكثر من 30 عاما خلال مزاد في سويسرا، كانت محفوظة في ملفّ من الكرتون، «وهي بحالة جيّدة جدّا»، بحسب ما قالت إليزابيت غروسمان المسؤولة عن مؤسسة الفنون والثقافة والتاريخ في فينترتور (كانتون زوريخ)، حسب «فرانس برس».

وكانت العلبة الكرتونية تحتوي على ثلاثة رسومات مرتبطة بالأمير الصغير، واحد عن معاقر الخمر على كوكبه وآخر عن الأفعى التي تهضم فيلا مرفقا بتدوينات وثالث عن الأمير الصغير والثعلب، فضلا عن قصيدة مرفقة برسم صغير ورسالة حبّ موجّهة إلى كونسويلو، زوجة دو سانت-إكزوبيري.

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وكان هاوي جمع القطع الفنية برونو ستيفانيني، الذي توفي في ديسمبر 2018 عن 94 عاما، اشترى هذه الرسومات التحضيرية خلال مزاد في بوفيه (غرب سويسرا) سنة 1986. ومجموعته الفنية هي من الأوسع في سويسرا وأنشأ سنة 1980 هذه المؤسسة في فينترتور لإدارة إرثه.

وكتب أنطوان دو سانت-إكزوبيري «الأمير الصغير» في نيويورك خلال الحرب وأرفقه برسومه الخاصة بالألوان المائية. ونشر الكتاب بداية سنة 1943 في نيويورك ثم سنة 1946 في فرنسا بعد اختفاء أثر الطيار قبالة سواحل مرسيليا في 31 يوليو 1944. وأمضى دو سانت-إكزوبيري سنتين في فريبورغ (وسط سويسرا)، من 1915 إلى 1917. والرسوم الأصلية لكتابه محفوظة في «مورغان لايبريري» في نيويورك.