المخرج سعد المغربي يشارك بملتقى «في حب مصر» بالقاهرة

يشارك المخرج الليبي سعد المغربي، في ملتقى الشعراء والادباء المبدعين العرب تحت شعار«في حب مصر»، الذي سينطلق بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال المغربي لـ«بوابة الوسط» الجمعة «سيقوم الملتقى بتقديم رسالة حب لمصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لدعم السياحة المصرية وتقوية الروابط العربية ومحاربة الأفكار المتطرفة ونشر ثقافة الاعتدال».

وأضاف: «تلقيت الدعوة لحضور هذا الملتقى الذي ينطلق في 20 أغسطس الجاري والذي سيقام الملتقى في دار الاوبرا في مدينة القاهرة».

يذكر أن المخرج سعد المغربي يشغل منصب الأمين العام للاتحاد المغاربي الفنانين المسرحيين، بالإضافة إلى رئيس المؤسسة الدولية للإعلام والثقافة.