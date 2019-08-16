«ميتاليكا» تتبرع بـ250 ألف يورو لمستشفى سرطان أطفال

عازف الغيتار في فرقة ميتاليكا جيمس هتفيلد يغني في حفلة - كوبنهاغن (ا ف ب)

تبرعت فرقة «ميتاليكا» الأميركية بمبلغ 250 ألف يورو لجمعية تبني أول مستشفى لمعالجة مرض سرطان الأطفال في رومانيا، على ما أفادت هذه المنظمة الخميس.

وقالت كارمن أوسكاتو إحدى مؤسسات جمعية «دارويستي فياتي» أو«امنح الحياة» «هذه بادرة ما كنا نجرؤ على الحلم بها، وأضافت غداة حفلة للفرقة في بوخارست، «هدفنا هو توفير بعض الفرح للأطفال المرضى كما تساهم ميتالكيا في إسعاد محبيها عبر العالم»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

ووجهت كارمن أوسكاتو واوانا جروجيو شريكتها في الجمعية نداء نهاية العام 2017 لجمع تبرعات لبناء مستشفى لمعالجة السرطان بعدما تأثرتا بمصير الأطفال المرضى في بلد تسجل فيه بعض من أدنى مستويات التعافي من السرطان في أوروبا، وتزيد وفيات الأطفال فيه مرتين عن المتوسط الأوروبي، وبعد أقل من سنتين بات هيكل المستشفى الواقع في ستة طوابق جاهزًا في حين جمعت تبرعات تبلغ قيمتها حوالى عشرة ملايين يورو.

وتواجه رومانيا صعوبة في تحديث بناها التحتية المتهالكة في حين تصنفها منظمة «ترانسبارنسي انترناشونال» بين أفقر دول أوروبا ومن بين أكثرها فسادًا، وتعهدت الحكومة الاجتماعية الديمقراطية في 2014 بناء أربعة مستشفيات في المناطق بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي إلا أن أعمال البناء لم تبدأ حتي الان.