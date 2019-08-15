حجارة تتساقط من سقف كاتدرائية نوتردام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 15 أغسطس 2019, 12:32 مساء
حجارة تتساقط من سقف كاتدرائية نوتردام (سكاي نيوز)

قالت وزارة الثقافة الفرنسية إن عددًا من الحجارة سقط من السقف المدمر لكاتدرائية نوتردام بعد الموجة الحارة الشهر الماضي، وحثت الوزارة على سرعة بذل جهود الترميم لمنع مزيد من الضرر.

وقال مسؤول بالوزارة إن الحجارة سقطت بعد أن وصلت درجات الحرارة لمعدلات قياسية تجاوزت 42.6 درجة مئوية في باريس في أواخر يوليو، وفقًا لموقع «سكاي نيوز».

وأضاف المسؤول أن الحرارة سرعان ما تسببت في جفاف مواد البناء التي تمسك بحجارة السقف ويبدو أن هذا لعب دورًا في تساقطها، وأضاف «الضرر ليس خطيرًا، لكن الكاتدرائية التي ترجع للقرن الثاني عشر مازالت معرضة لخطر الانهيار المحتمل»، وفقًا للمسؤول الذي اشترط كتمان هويته تماشيًا مع سياسة الوزارة.

وتم تعليق العمل في الكاتدرائية بسبب مخاوف من تلوث بالرصاص، وحثت الوزارة على استئناف جهود إزالة الأنقاض الخطيرة ودعم الهيكل، الذي تضرر بسبب الحريق في أبريل.
 

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