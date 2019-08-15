حفل توقيع إصدارات الهيئة الجديدة في مصراتة

حفل توقيع إصدارات الهيئة الجديدة في مصراتة (فيسبوك)

أقام مكتب الهيئة العامة للثقافة مصراتة، الأربعاء في قاعة الشهداء بمدينة مصراتة، حفل توقيع ديوان «خبر عاجل» للشاعر محمد التميمي، ورواية «حكاية الرايس عيشة» للكاتب يوسف خشيم، وكتاب «تاريخ المسرح في مصراتة» الجزء الثاني للكاتب يوسف رشدان.

حضر الحفل رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن ونيس، وعدد من مثقفي وأدباء وفناني مدينة مصراتة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

استُهل الحفل بكلمة لرئيس الهيئة رحب فيها بالحضور وعبّر من خلالها عن استعداد الهيئة لطباعة مخطوطات المبدعين في كل المجالات للتعريف بالإبداع الليبي وللتواصل مع القارئ، وأكد على احتضان الهيئة كل المبادرات التي تهدف للنهوض بالمشهد الثقافي في ليبيا، وفي ختام كلمته تمنى لكل المثقفين والمبدعين أن يكون هذا اليوم حافزًا لمزيد من الإنتاج في خدمة الثقافة.

وأثنت كلمات التميمي، وخشيم على دور الهيئة بما تقوم به من فعاليات وندوات ثقافية تسهم وترتقي بالواقع الثقافي الليبي، واختتمت فعاليات الحفل بتوقيع الكُتَّاب لعدد من نسخ كتبهم.

وتأتي هذه الإصدارات الجديدة ضمن مشروع الهيئة الثقافي «300 كتاب» التي تعمل الهيئة على إصدارها عام 2019.

حفل توقيع إصدارات الهيئة الجديدة في مصراتة (فيسبوك)