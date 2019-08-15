الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ للمغني أساب روكي في السويد

الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ للمغني أساب روكي في السويد (ارشيفية:انترنت)

حكم القضاء السويدي على مغني الراب الأميركي أساب روكي الأربعاء بالسجن مع وقف التنفيذ بعد إدانته بتهمة اللجوء للعنف خلال عراك وقع في شوارع ستوكهولم في أواخر يونيو.

وأدين مغني الراب واثنان من المقربين منه بممارسة العنف وفرضت عليهم عقوبة مع وقف التنفيذ، بحسب ما جاء في الحكم الصادر عن محكمة ستوكهولم، ويتوجّب عليهم دفع مبلغ إجمالي قيمته 12500 كرونة (1200 يورو) كعطل وضرر للضحية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأوقف المغني البالغ 30 عامًا بعيد عراك وقع في أحد شوارع العاصمة السويدية في 30 يونيو ووضع في السجن خشية من فراره إلى الخارج، وأدّت قضيته إلى توتّر العلاقات بين الولايات المتحدة والسويد، واتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستوكهولم في أواخر يوليو بالازدراء بمصير السود الأميركيين وأوفد إلى محاكمته مبعوثه الخاص لشؤون الرهائن روبرت أوبراين.

وأفرج عن أساب روكي في الثاني من أغسطس في ختام محاكمة استمرّت ثلاثة أيام عاد على إثرها إلى الولايات المتحدة في طائرة خاصة، ولم يكن حاضرًا وقت تلاوة الحكم في حقّه الأربعاء.