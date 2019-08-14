«سي بي اس» و«فياكوم» تتحدان في صفقة إعلامية ضخمة

«سي بي اس» و«فياكوم» تتحدان في صفقة إعلامية ضخمة (أ ف ب)

أعلنت هيئة «سي بي اس» للبث التلفزيوني والإذاعي ومجموعة «فياكوم» الإعلامية الثلاثاء، أنهما توصلتا إلى اتفاق لدمج امبراطوريتيهما، في أحدث صفقة إعلامية ضخمة.

ومن خلال هذا الاتفاق، سيتحد هذان الكيانان مجددًا، إذ كانا في السابق تحت مظلة الشركة نفسها حتى فككهما في العام 2006 سومر ريدستون، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وسيكون للشركة الجديدة أكثر من 28 مليار دولار من العائدات وتشمل علامات تجارية مثل «أم تي في» و«كوميدي سنترال» و«شو تايم» و«باراماونت بيكتشرز».

وأشارت الشركتان إلى أن عملية الدمج ستتيح لهما تعزيز الاستثمار في قطاع الترفيه والانتشار العالمي من خلال شبكات البث في بريطانيا والأرجنتين وأستراليا والمحتوى الذي يقدم ب 45 لغة، وقالت شاري ريدستون التي سترأس شركة «فياكوم سي بي اس» الجديدة «متحمسة لرؤية هاتين الشركتين العظيمتين تندمجان حتى تتمكنا من تحقيق القوة الهائلة الناتجة عن عملية دمجهما».

وبموجب الصفقة، سيملك مساهمو «سي بي اس» الحاليون 61 % من الشركة بينما يملك مساهمو «فياكوم» 39 % من الشركة.