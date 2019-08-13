بـ«باقة رومانسية».. مروان خوري يفتتح مهرجان الفحيص

مروان خوري (الإنترنت)

قدم الفنان مروان خوري (51 عاما) باقة من أغانيه في أولى سهرات الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الفحيص في الأردن، مساء الأحد.

وبدأ الملحن والمغني اللبناني الحفل بأغنية «يا رب» من كلماته وألحانه، والتي سبق أن أداها بالاشتراك مع مواطنته كارول سماحة وحققت شهرة واسعة عربيا، حسب «رويترز».

وعلى مدى ساعة وأكثر قدم خوري باقة من أغانيه منها «تم النصيب» و«رح غني الليلة» و«مش عم بتروحي من بالي» و«مرت سنة» وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور وراح يرددها معه همسا. وسبق خوري، المغني الأردني محمود سلطان إلى المسرح الرئيسي في أولى فقرات المهرجان.

وينظم المهرجان نادي شباب الفحيص تحت رعاية ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، في بلدة الفحيص القديمة الواقعة على بعد نحو 13 كيلومترا من العاصمة عمان.

ويشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين من داخل وخارج الأردن منهم التونسية يسرا محنوش والسوري حسين الديك والأردنية ديانا كرزون واللبنانية نجوى كرم التي ستحيي حفل الختام في 16 أغسطس. كما يشمل برنامج المهرجان مشاركة فرقة الحرية للفنون الشعبية من مصر وفرقة نايا الموسيقية النسائية من الأردن.