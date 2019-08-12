انفصال مايلي سايرس وهيمسورث

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 03:18 مساء
الزوجان مايلي سايرس وليام هيمسورث (الإنترنت)

أعلن انفصال الزوجين مايلي سايرس وليام هيمسورث بعد زواج استمر أقل من عام، حسب تقارير إعلامية.

ونقلت مجلة «بيبول» عن ناطق باسم سايرس أن الانفصال جاء بعد قرار مشترك بين صاحبة الأغنية الناجحة والشهيرة «ريكينج بول» والممثل الأسترالي الذي قام بدور البطولة في فيلم «ذا هنجر جيمز»، وق «الشروق»، الاثنين.

وأكد الناطق أنهما «يتطوران ويتغيران بشكل مستمر كشركاء وأفراد، لذا فقد قررا أن هذا هو أفضل قرار، بينما يركزان على أنفسهما وعلى حياتهم المهنية».

وعززت سايرس الشائعات بشأن الانفصال عندما نشرت صورة على «إنستغرام»، السبت، ظهرت يدها اليسرى بدون خاتم الزفاف.

وتزوجت سايرس (26 عاما) وهيمسورث (29 عاما) في 23 ديسمبر عام 2018. وتمت خطبة سايرس، التي اشتهرت من خلال دورها البطولي في المسلسل التلفزيوني المدعوم من ديزني «هانا مونتانا» الذي استمر بين عامي 2006 و2011، على هيمسورث في عام 2012 ، لكن الاثنين افترقا بعد فترة وجيزة.

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