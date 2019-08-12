آلان دولون يطمئن محبيه بـ«صورة»

صورة للممثل الفرنسي آلان دولون نشرها نجله آلان فابيان دولون عبر حسابه على إنستغرام في 11 أغسطس 2019 (أ ف ب)

بغرض طمأنة محبي الفنان، نشر نجل الممثل الفرنسي الشهير آلان دولون صورة عبر تطبيق «إنستغرام » لوالده وهو مبتسم.

وأرفق فابيان دولون تعليقا بالصورة التي تظهر والده بقميص أحمر «شكرا للرسائل الكثيرة التي لامست قلبي. كما ترون، هو في تحسن مستمر، ويرسل لكم قبلاته»، وفق «فرانس برس»، الإثنين.

وأصيب دولون (83 عاما) بجلطة دماغية ونزف طفيف في الدماغ قبل أسابيع، وهو يرتاح حاليا في أحد المستشفيات السويسرية، على ما أعلن نجله البكر الخميس.

وأشارت ابنته أنوشكا من ناحيتها الجمعة إلى أن والدها «بدأ التفكير في المشاريع المستقبلية».

وأصبح آلان دولون الذي عرف مسيرة سينمائية استثنائية وحياة خاصة مضطربة، أحد أهم نجوم السينما في العالم بفضل الكاريزما الكبيرة التي يتمتع بها ووسامته.