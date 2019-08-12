«فاست أند فيوريوس» يواصل صدارة شباك التذاكر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 12 أغسطس 2019, 11:57 صباحا
دواين جونسون خلال العرض الأول لفيلم «فاست أند فيوريوس بريزانتس: هوبز أند شو» في 13 يوليو 2019 في هوليوود (أ ف ب)

أعلنت شركة «اكزبيتر ريليشنز»، أن فيلم «فاست أند فيوريوس بريزانتس: هوبز أند شو» من إنتاج «يونيفرسل» واصل تصدره شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع محققا 25,4 مليون دولار.

ورغم أن عائدات هذا الفيلم الجديد من سلسلة «فاست أند فيوريوس» الذي يشارك فيه دواين جونسون وجايسن ستايثام وإدريس إلبا هبطت بشكل كبير من الأسبوع الماضي، إذ كانت 60 مليون دولار، وتمكن هذا العمل من التشبث بالصدارة، حسب «فرانس برس».

وحل في المرتبة الثانية فيلم الرعب الجديد «سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك» من إنتاج «لاينزغايت»، بإيرادات بلغت 20,8 مليون دولار خلال نهاية الأسبوع الممتدة على ثلاثة أيام.

وهو يروي قصة مراهقين في بلدة صغيرة يعانون جراء كتاب استحصلوا عليه من منزل مسكون في العام 1968، ويشارك فيه الممثلون زوي كوليتي ومايكل غارزا وغبريال راش.

وفي المركز الثالث جاء فيلم «لايين كينغ» (الأسد الملك) بنسخته الجديدة من إنتاج «ديزني» والذي أعار نجوم أصواتهم لشخصياته بينهم بيونسيه وجيمس إيرل جونز ودونالد غلوفر، وهو من إخراج جون فافرو، وقد حقق إيرادات مجموعها 20 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع الفيلم الكوميدي الجديد «دورا أند ذي لوست سيتي أوف غولد» من إنتاج «باراماونت» حاصدا 17 مليون دولار.

أما المركز الخامس فذهب إلى فيلم «وانس أبون إيه تايم إن هوليوود» بإيرادات بلغت 11,6 مليون دولار وهو من إخراج كوينتين تارانتينو وبطولة ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

وفي ما يأتي باقي الأفلام في هذا التصنيف:
6- «ذي آرت أوف رايسينغ إن ذي راين» مع 8,1 ملايين دولار.
7- «ذي كيتشن» مع 5,5 ملايين دولار.
8- «سبايدر مان: فار فروم هوم» مع 5,3 ملايين دولار.
9- «توي ستوري 4» مع 4,4 ملايين دولار.
10- «ذي فيرويل» مع 2,2 مليون دولار.

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