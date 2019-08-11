بالفيديو: حسين الجسمي يغني «مهم جدا» في عيد الأضحى

بوستر أغنية «مهم جدا» لحسين الجسمي (خاص لـ بوابة الوسط)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة منفردة لمناسبة عيد الأضحى، وحملت عنوان «مهم جدًّا» من رؤيته الموسيقية وألحانه.

الأغنية الجديدة قدمها الجسمي من مقام «الكرد» بإيقاع ممزوج ما بين الإيقاعات الخليجية والغربية، ليكتب بنفسه الصولو باستخدام آلات البيانو والتشيلو.

وجاءت أغنية «مهم جدًّا» من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع موسيقي وماستر حسام كامل، الذي قال في مقدمتها:

مُهم جدا وجودك في تفاصيلي

مُهم جدا بـأغانيي ومواويلي

وغيرك يا حبيبي مو مُهم عادي

وتفز الروح لك لما تناديلي

توصّيني عليك وقلبي مِتْوَصّي

يا ماخِذ كلّي منّي سيب لي نِصّي

أشوفك في عيوني كل ما غمّضت

ياويلي من غلاتك آه ياويلي