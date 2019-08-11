هند صبري تبرز معاناة الطبقة الكادحة في «نورا تحلم»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أغسطس 2019, 01:06 مساء
هند صبري في مشهد من «نورا تحلم» المشارك في مهرجان «تورنتو» (خاص لـ بوابة الوسط)

اُختير الفيلم التونسي «نورا تحلم» للفنانة هند صبري ليشارك في مهرجان «تورنتو السينمائي الدولي» الذي يعتبر ضمن أهم خمسة مهرجانات في العالم حاليًا، وذلك ضمن الاختيار الرسمي في قسم «اكتشافات».

فيلم «نورا تحلم» من إخراج التونسية هند بوجمعة في أول أعمالها، ومن بطولة هند صبري ولطفي العبدلي بمشاركة كل من حكيم بومسعودي وإيمان شريف وجمال ساسي وسيف الضريف، ومن إنتاج شركة «بروباغندا» عماد مرزوق.

وتلعب هند شخصية «نورا» بطلة الفيلم المستوحى من قصة حقيقية، حيث تنتمي للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها، والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامي، وعلاقتها بأطفالها وزوجها، وكيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

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