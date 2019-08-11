في مثل هذا اليوم رحل عنا الموسيقار يوسف العالم

الموسيقار يوسف العالم وعوده

في مثل هذا اليوم، منذ ثلاث سنوات، رحل عنا الموسيقار المبدع يوسف العالم، الذي ولد ببنغازي يوم 15/8/1935 ثم انتقلت أسرته سنة 1938 إلى سلوق، ليعود إليها ثانية سنة 1952ويظل مقيما بها حتى وافته المنية.

عشق الموسيقى منذ صغره، وجاهد طويلا ليتعلمها، ويبدع فيها، لدرجة أنه يُعد من أسس للأغنية الليبية مسارا متطورا جديدا، منذ مطلع ستينيات القرن الماضي بتلحينه لكلمات أغنية "طيرين في عش الوفاء" المتطورة. وبسبب نشأته في بيت شيوخ يجيدون اللغة العربية اهتم بالقصائد ولعل قصيدة " ليبيا يا نغما في خاطري" وأيضا " يا لائمي " يؤكدان هذا الرأي. لحن لمعظم المطربين الليبيين والعرب. وكان دقيقا منضبطا في مواعيده، وخلوقا للغاية.

يجيد اللغة العربية، ويفقه في الشعر وقوافيه. وعندما تولى أمانة سر بلدية بنغازي، في زمن عميدها محمد الساقزلي، الذي يعد أحد أبرز الليبيين الذين اتقنوا اللغة العربية، كانت رسائلهما تشهد بهذا الاتقان. كان قارئا جيدا ومثقفا، يعرف أصدقاؤه أنه يقضي فراغ يومه إما قارئا أوعازفا.

نال العديد من شهادات التقدير والتكريم ، لم يطُل مرضه ورحل سريعا يوم 11/8/2016 ووسد ثرى مقبرة الهواري ببنغازي 12/8/2016.

يوسف العالم الموسيقار الانيق

مع الموسيقار صبري الشريف وضابط الايقاع بوزنوكه

بين المطرب محمد كامل والمطرب محمد مختار

من اليمين محمد العمامي ثم محمد الغرياني والفنان يوسف العالم والسنوسي الشريف

عندما يتسلطن ويغني

مع فنانة ليبية

مع المطرب محمد مختار

الفنان على الشعالية والموسيقار يوسف العالم

متابعا للتسجيلات

مع اصدقائه في ضيافة الموسيقار صبري الشريف

جلسة فنية مع اصدقائه

الموسيقار مغنيا

امام الاذاعة الليبية مع نخبة من الموسيقين والمطربين .

عازفا وحقيق مغنيا

الموسيقاران الصديقان صبري الشريف ويوسف العالم

يوسف العالم وعبد السلام قادربوه ولقائهما في طيرين في عش الوفاء

صبري الشريف وفنان خليجي ويوسف العالم

سكرتير مجلس بلدية بنغازي في مهمة استطلاعية

في رحلة إلى الجبل الأخضر