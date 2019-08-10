محاكمة كوبا غودينغ جونيور في سبتمبر

الممثل كوبا غودينغ جونيور، نيويورك، 29 أيار/مايو 2019 (أ ف ب)

تبدأ في 3 سبتمبر محاكمة الممثل الأميركي كوبا غودينغ جونيور بتهمة ملامسة أمراة خلافا لرغبتها. ويأتي ذلك بعدما رفضت محكمة في نيويورك طلب الممثل بإسقاط التهمة، وفق «فرانس برس».

واتهم الممثل المولود في نيويورك والحائز أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي العام 1997 عن فيلم «جيري ماغواير»، بملامسة صدر امرأة في حانة في مانهاتن في يونيو.

وينفي غودينغ أن يكون أقدم على ذلك، فيما يؤكد محاموه أن تسجيلات كاميرات المراقبة في الحانة تظهر بوضوح أن موكلهم ليس مذنبا، إلا أن القاضية في محكمة نيويورك الجنائية فيليس شو رفضت طلب إسقاط التهمة.

وقالت شو في قرار مكتوب: «تعتبر الحكومة ان المتهم لم يقدم دوافع مقنعة لتبرير ذلك»، ويواجه المدان بجرم ملامسة غير مرغوب بها احتمال الحكم عليه بالسجن سنة بحسب قوانين ولاية نيويورك.

واشتهر كوبا غودينغ جونيور (51 عاما) مع فيلم «بويز إن ذي هود» (1991). ومثل أخيرا دور الرياضي أو جاي سمبسون في مسلسل «أميريكن كرايم ستوري».