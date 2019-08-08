الفنان حسن البيجو يقدم أغنية «في مولى الخدود» بتوزيع جديد

بنغازي - بوابة الوسط: مريم العجيلي | الخميس 08 أغسطس 2019, 07:00 مساء
الفنان الشاب حسن البيجو. (الوسط)

انتهى الفنان الشاب حسن البيجو من تسجيل وتصوير أغنية «في مولى الخدود» في جالو وأوجلة، وهي أغنية ليبية من التراث الهوني، والتي ستعرض خلال عيد الأضحى المبارك.

وقال البيجو لـ«بوابة الوسط» إن أغنية «في مولى الخدود من التراث الليبي القديم المعروف، وقام بإعادة التوزيع الفنان ياسر نجم، وأخرجها الفنان وسيم عادل، وإشراف فني العازف مصطفى نجم».

وأضاف: «تعتبر أغنية (في مولى الخدود) السادسة له من الأغاني التي أعمل على إعادة غنائها».

وأشار البيجو إلى أن «هدفه الأول والأخير التعريف بالفن والتراث الفني الليبي القديم للجيل الجديد وبشكل وتوزيع جديد».

يذكر أن أغنية «في مولى الخدود» سبق وأن غناها الفنان مصطفى طالب والفنان والملحن رمضان كازوز.

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