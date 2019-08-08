مهرجان «القاهرة السينمائي» يفتح باب التقديم لورشة «Screen Buzz»

من ورشة «Screen Buzz» ضمن دورة 2018 (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» عن فتح باب التقديم للنسخة الثانية من ورشة «Screen Buzz» لتطوير السيناريو التلفزيوني، التي تُقام بالشراكة مع أيام القاهرة لصناعة السينما (من 21 إلى 26 نوفمبر 2019)، وسوف تركز الورشة على كتابة السيناريو للمشاريع التلفزيونية في العالم العربي، كما ستمنح الفرصة للمشاركين لتطوير سيناريوهاتهم على يد أبرز خبراء الصناعة في هوليوود الذين تمكنوا من تحقيق نجاح دولي.

وسوف يظل باب التقدم مفتوحاً حتى 12 سبتمبر 2019. وتبحث «Screen Buzz» عبر الورشة عن أفضل المشاريع التليفزيونية في مرحلة التطوير ومن تأليف كُتاب عرب موهوبين مقيمين في العالم العربي.

وتتعاون «Screen Buzz» للعام الثاني على التوالي مع مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي» برئاسة محمد حفظي الذي يعقب، قائلًا: «ساهمت Screen Buzz بصورة كبيرة في اكتشاف وتطوير قصص مذهلة من تأليف كُتَّاب عرب موهوبين، وذلك من خلال ورشة تطوير السيناريو التليفزيوني التي أقيمت العام الماضي. لديّ شعور إيجابي بأن ورشة العام الحالي ستحقق هدفها وستساهم في تحقيق المزيد من النجاح لـأيام القاهرة لصناعة السينما».

وعلق أرون لوبل مؤسس ورئيس «AAM»، قائلًا: «متحمسون للعودة مرة أخرى إلى القاهرة، التي تمثل قلب صناعة الترفيه في العالم العربي، كما يسعدنا التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في العمل برفقة العديد من أفضل مواهب في المنطقة على تطوير سيناريوهاتهم».

وأقامت «Screen Buzz» العام الماضي ورشة لتطوير السيناريو التلفزيوني لمدة خمسة أيام، وقادها المؤلف والمنتج مارك غوفمان، المؤلف سامويل باوم، والمؤلفة والمنتجة جيسيكا ميكلنبرغ.

وتقول جيسيكا ميكلنبرغ عن تجربتها في القاهرة العام الماضي: «كان شرفًا كبيرًا لي أن أساعد كل كاتب على صناعة قصته، والعثور على نقاط قوته، وتشكيل منظوره، ووضع تعريف لشخصياته. كل شخص بدأ الورشة بأفكار قوية حول ما يريد قوله، وبقصص قوية تستحق الطرح على أي منصة».

وقدمت «Screen Buzz» محاضرة خلال «أيام القاهرة لصناعة السينما» في العام الماضي، بالإضافة إلى حلقة نقاشية تحت عنوان «هوليوود هنا: إضفاء الحرفة الأميركية لصناعة الترفيه العربية» بمشاركة آرون بول مؤسس ورئيس AAM والنجمة الأردنية صبا مبارك والمخرج المصري تامر محسن.