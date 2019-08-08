مؤلفا «غايم أوف ثرونز» يوقعان عقــدًا مع «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 01:36 مساء
ديفيد بينيوف، يسار، ودان فايس مبتكرا مسلسل «غايم أوف ثرونز» (أ ف ب)

وقّع ديفيد بينيوف ودان فايس مؤلفا مسلسل «غايم أوف ثرونز» التلفزيوني، اتفاقًا مع منصة «نتفليكس» لخدمات البث التدفقي ينصُّ على كتابة وإخراج أعمال جديدة، بحسب ما أعلن الفرقاء المعنيون الأربعاء.

وقال مسؤول المحتويات في المنصة تد ساراندوس في بيان «نحن مسرورون لاحتضان معلمين في السرد القصصي من أمثال ديفيد بينيوف ودان فايس في نتفليكس»، وفقا لـ«فرانس برس».

وأضاف «هما يشكلان قوة إبداعية وقد أمتعا الجمهور في العالم أجمع بقصصهما الملحمية. نحن متشوقون لرؤية ما ستقدمه مخيلتهما لمشتركينا».

أما مبتكرا مسلسل «غايم أوف ثرونز» فقالا «لقد عشنا مغامرة رائعة مع إتش بي أو على مدى أكثر من عقد ونحن ممتنون للجميع هناك لأنهم أشعرونا بأننا في بيتنا».

لكنهما أشارا إلى أن «نتفليكس أحدثت شيئًا مذهلًا وغير مسبوق وأنهما يتشرفان لأنهم دعونا للانضمام إليهم».

وأوضح بينيوف وفايس في شأن المحادثات التي أجرياها مع تد ساراندوس وفريقه «نتذكّر مشاهد الأفلام عينها من الثمانينات ونحب الكتب عينها كما أننا نتشوق للإمكانات عينها لسرد القصص».

ولم تكشف «نتفليكس» قيمة الاتفاق الذي يمتد على سنوات عدة ويشمل إنتاج مسلسلات وأفلام، من دون توضيحات إضافية في هذه المرحلة.

إلا أن مجلة «ديدلاين» الإلكترونية المتخصصة أشارت إلى أن قيمة العقد الموقع بين «نتفليكس» ومبتكري «غايم أوف ثرونز» اللذين تلقيا عروضا أيضا من «ديزني» و«أمازون»، تفوق مئة مليون دولار.

وحطّم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «غايم أوف ثرونز» بموسمه الثامن في مايو الماضي الأرقام القياسية في نسب المشاهدة على «إتش بي أو» مع 19,3 مليون مشاهد، غير أن النهاية لم تعجب كثيرين من محبي العمل كما أن عريضة تطالب بإعادة إنتاج الموسم الأخير مع «كتاب سيناريو أكفاء» جمعت أكثر من 1,7 مليون توقيع.

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