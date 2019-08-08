حفل «إيمي» بلا مقدّم رئيسي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 04:25 مساء
تعقد الدورة الحادية والسبعون من حفل توزيع جوائز «إيمي» في 22 سبتمبر (أ ف ب)

تقام حفلة توزيع جوائز «إيمي» التلفزيونية الأميركية العريقة هذه السنة من دون مقدم رئيسي في دورته الحادية والسبعين المقررة في 22 سبتمبر، على غرار ما حصل مع حفل الأوسكار الأخير، بحسب ما أعلن القائمون على الحدث.

وقال تشارلي كوليير المدير التنفيذي لـ «فوكس إنترتاينمنت»، إن من شأن هذا القرار أن يتيح تكريس مزيد من الوقت للمسلسلات التي قدّمت موسمها الأخير هذه السنة، مثل «غايم أوف ثرونز» الذي حصد عددًا قياسيًا من الترشحيات في هذه الدورة بلغت 32، وفق «فرانس برس».

وقال خلال مؤتمر صحفي «إذا كان لدينا مقدّم مع عرض افتتاحي، فسيستغرق الأمر 15 إلى 20 دقيقة».

وفي العام 2003، أقيمت حفلة توزيع جوائز «إيمي» من دون مقدّم رئيسي، وكانت الحال كذلك سنة 1975 و1998.

ويساهم قرار الاستغناء عن مقدّم رئيسي في تنشيط مجريات الحفلة التي غالبًا ما تعتبر رتيبة وكانت نسبة مشاهدتها دون التوقعات العام الماضي.

وأقيمت حفلة توزيع جوائز «أوسكار» الأخيرة في فبراير من دون مقدّم رئيسي بعدما تخلّى كيفن هارت عن هذه المهام إثر إعادة تداول تغريدات قديمة له معادية للمثليين. ولقي الحفل نجاحًا كبيرًا وجذب نسبة عالية من المشاهدين.

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