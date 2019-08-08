الهيئة العامة للإعلام والثقافة تطلق 4 جوائز إبداعية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 01:02 مساء
الهيئة العامة للإعلام والثقافة تطلق 4 جوائز إبداعية (فيسبوك)

أعلنت الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني، الخميس عن عزمها إطلاق أربعة جوائز إبداعية لدعم الإبداع الليبي وتشجيعًا للمبدعينَ، وإنعاشًا للمشهدين الأدبي والثقافي في ليبيا.

وتتضمن هذه الجوائز، جائزة شاعر الوطن، أحمد رفيق المهدوي، للشعر الفصيح، وجائزة وهبي البوري، للقصة الليبية القصيرة، وجائزة أحمد إبراهيم الفقيه، للرواية الليبية، وجائزة فتحي العريبي للصورة الصحفية، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

وسيُعلن عن انطلاقِ هذه الجوائزِ في حفل كبير بحضور الأسماء الأدبية التي كلِّفت بلجان الجوائزِ، وسيتم الإعلان عن شروط المشاركة بعد عطلة عيد الأضحى.

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