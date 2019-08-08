بالصور: نجوم الفن في العرض الخاص لـ«ولاد رزق 2»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 12:15 مساء
من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)

أقيم العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق - عودة أسود الأرض» مساء الأربعاء، داخل إحدى سينمات 6 أكتوبر، بحضور نجوم وصناع السينما.

وحضر من أبطال الفيلم النجم أحمد عز، بالإضافة إلى خالد الصاوي وعمرو يوسف وأحمد داوود وكريم قاسم والمخرج طارق العريان وزوجته المطربة أصالة، والسيناريست صلاح الجهيني.

كما حضر العرض من ضيوف شرف الفيلم، باسم سمرة وسيد رجب وريم مصطفى ومحمد لطفي ونسرين أمين وإسماعيل شرف ومنى ممدوح، والمنتج أحمد بدوي.

وحضر لتهنئة صناع الفيلم، رئيس مهرجان «القاهرة السينمائي» السيناريست والمنتج محمد حفظي، والمنتج محمد السبكي، والمذيعة إنجي عبدالله، والسيناريست تامر حبيب، والمخرج علي إدريس.

فيلم «ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض» يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوي وإياد نصار وباسم سمرة، من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)
من كواليس العرض الخاص لفيلم «ولاد رزق 2» (تصوير: مصطفى مرتضى)
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