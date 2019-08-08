لانا ديل ري تغني من وحي حادثتي إطلاق النار بالولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 08 أغسطس 2019, 10:56 صباحا
أغنية للانا ديل ري مستوحاة من حادثتي إطلاق النار الأخيرتين بالولايات المتحدة (أ ف ب)

نشرت لانا ديل ري أغنية جديدة تحمل اسم «لوكينغ فور أميركا» مستوحاة من حادثتي إطلاق النار الداميتين اللتين هزّتا الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي.

ونشرت المغنية تسجيلًا على «إنستغرام» تظهر فيه وهي تنشد الأغنية الجديدة إلى جانب جاك أنتونوف المنتج الذي تتعاون معه والذي يرافقها عزفًا على الغيتار، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأرفقت المغنية البالغة من العمر 34 عامًا هذا التسجيل بتعليق مفاده «لست امرأة منخرطة في السياسة ولا أنوي دخول هذا المعترك، لذا أعذروني إن أعربت عن وجهة نظري، فبعد كلّ ما حصل في الأيام الأخيرة وترك في نفسي تأثيرًا بالغًا، أردت نشر هذا التسجيل الذي صوّرته المهندسة لورا قبل 20 دقيقة».

وفي أقلّ من 13 ساعة، وقعت حادثتا إطلاق نار في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، واحدة في تكساس والأخرى في أوهايو، وأودتا بحياة 31 شخصًا في المجموع وأسفرتا عن عدد كبير من الجرحى، ومن المرتقب أن تصدر لانا ديل ري ألبومها السادس بعنوان «نورمان فاكينغ روكويل» في 30 أغسطس .

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