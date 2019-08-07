بدء عرض الموسم الأخير من «مسرح مصر» الأحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 07 أغسطس 2019, 03:09 مساء
مشهد من أحد عروض «مسرح مصر» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق الأحد العروض الجماهيرية المُباشرة من الموسم الخامس والأخير من عروض «مسرح مصر»، والتي تُعرض حصريًا على شاشة «إم بي سي مصر».

وأسس أشرف عبد الباقي فرقة «مسرح مصر» بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة «إم بي سي مصر» ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالًا كبيرًا في الحضور المسرحي، وتجاوبًا لافتًا من الجمهور عبر الشاشة.

وعبّر أشرف عن رضائه التام بما حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم «مسرح مصر» أبوابه لينطلقوا بعدها إلي آفاق أرحب في عالم الفن، وأكد أن أكثر ما أسعده خلال السنوات الماضية هو التفاف الجمهور المصري والعربي حول الفكرة وعودة الإقبال على المسرح بصورة كبيرة.

ووجه عبد الباقي الشكر لقناة «إم بي سي مصر» التي كانت سندًا وداعمًا لهذه التجربة الفنية المميزة، وأكد على أن الموسم الأخير سيكون هو الأفضل وسيتم تقديم خلاله عشر مسرحيات جديدة.

ومن جانبه عبّـر صادق الصباح مُنتج «مسرح مصر»، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الفائق الذي صادف العروض والإقبال الجماهيري الكبير، بالإضافة لمولد العديد من المواهب والنجوم الشابة التي بدأت تشق طريقها بنجاح في عالم الفن، وأوضح الصباح أن هناك الكثير من الأفكار والاقتراحات للتعاون المُستقبلي مع الفنان أشرف عبد الباقي سيتم الاستقرار على أحدها بعد نهاية عرض الموسم الخامس والأخير.

فرقة «مسرح مصر» ضمت علي ربيع ومُصطفى خاطر وكريم عفيفي ودينا محسن «ويزو» وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد ومحمد أنور ومحمد توب وبيشوي طاهر ومحمد أسامة «أوس أوس» وحمدي الميرغني ومحمد عبد الرحمن، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا بسبب سنها قانونًا يهدد ترشحه للرئاسة مجددا
دولى
رسميًا.. واين روني لاعبًا ومدربًا لنادي ديربي كاونتي الإنجليزي
رياضة عالمية
مجلس الأمن يعلن دعمه «هدنة عيد» في ليبيا ويجدد الدعوة لوقف إطلاق النار
ليبيا
المسماري يتهم حسن موسى بالهجوم على مرزق لـ«التشويش» على تقدمات الجيش في طرابلس»
ليبيا
«فرانس برس»: مقتل 42 مدنيًا جراء قصف جوي على مرزق
ليبيا
مطار معيتيقة بين نيران القذائف والتصعيد السياسي
ليبيا
وزير «داخلية الموقتة» يعلن آخر تطورات التحقيقات حول اختفاء النائب سهام سرقيوة
ليبيا
3 ألغام في إحاطة المبعوث الأممي.. والقصف ينتقل إلى خطوط الإمداد
ليبيا
سوق النقد الأجنبي .. إصلاح نقدي أم أدوات تسكين؟
ليبيا
مصدر محلي: مجموعة سلفية متشددة تقتحم الزوايا الصوفية بدرنة ويستغلونها لحسابهم ...
ليبيا
قرار خفض رسوم بيع العملة بين مؤيد و«متحفظ»
ليبيا
جريدة «الوسط»: قصف على الجفرة ومصراتة.. وسلامة «يقصف» داخل مجلس الأمن
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فائدة غير متوقعة للإنجاب في عمر متأخر