بدء عرض الموسم الأخير من «مسرح مصر» الأحد

مشهد من أحد عروض «مسرح مصر» (خاص لـ بوابة الوسط)

تنطلق الأحد العروض الجماهيرية المُباشرة من الموسم الخامس والأخير من عروض «مسرح مصر»، والتي تُعرض حصريًا على شاشة «إم بي سي مصر».

وأسس أشرف عبد الباقي فرقة «مسرح مصر» بمُشاركة نخبة من نجوم المُستقبل، قدموا على مدار السنوات الأربع الماضية عبر شاشة «إم بي سي مصر» ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالًا كبيرًا في الحضور المسرحي، وتجاوبًا لافتًا من الجمهور عبر الشاشة.

وعبّر أشرف عن رضائه التام بما حققه في هذه التجربة الفنية مع النجوم الشباب الذين فتح لهم «مسرح مصر» أبوابه لينطلقوا بعدها إلي آفاق أرحب في عالم الفن، وأكد أن أكثر ما أسعده خلال السنوات الماضية هو التفاف الجمهور المصري والعربي حول الفكرة وعودة الإقبال على المسرح بصورة كبيرة.

ووجه عبد الباقي الشكر لقناة «إم بي سي مصر» التي كانت سندًا وداعمًا لهذه التجربة الفنية المميزة، وأكد على أن الموسم الأخير سيكون هو الأفضل وسيتم تقديم خلاله عشر مسرحيات جديدة.

ومن جانبه عبّـر صادق الصباح مُنتج «مسرح مصر»، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الفائق الذي صادف العروض والإقبال الجماهيري الكبير، بالإضافة لمولد العديد من المواهب والنجوم الشابة التي بدأت تشق طريقها بنجاح في عالم الفن، وأوضح الصباح أن هناك الكثير من الأفكار والاقتراحات للتعاون المُستقبلي مع الفنان أشرف عبد الباقي سيتم الاستقرار على أحدها بعد نهاية عرض الموسم الخامس والأخير.

فرقة «مسرح مصر» ضمت علي ربيع ومُصطفى خاطر وكريم عفيفي ودينا محسن «ويزو» وإسراء عبد الفتاح وسارة درزاوي وإبرام سمير وحامد محمد ومحمد أنور ومحمد توب وبيشوي طاهر ومحمد أسامة «أوس أوس» وحمدي الميرغني ومحمد عبد الرحمن، تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.